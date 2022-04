Elena VOLPI – Sourcing industriel en Slovaquie et en République Tchèque. Acheteur technique, Ingénieur en construction mécanique, spécialiste en achats internationaux, fondatrice de la société VOLPI s.r.o, inscrite au registre du commerce de Bratislava

Le 9 decembre 2010 prix de :

BUSINESSWOMAN OF SLOVAKIA 2010

Second runner-up - Starting businesswoman

Compétences :



Achat:

Négociations avec le fournisseur dans le respect des procédures et des objectifs achats fixés. L’achat international, Contrats Cadre.



Langues :

Slovaque langue maternelle, Tchèque lu, parlé écrit

Anglais, lu, parlé écrit, Russe bon niveau, Notions d’allemand



Techniques :

Ingénieur en constructions mécaniques (moulage, usinage, pliage, soudage, emboutissage et assemblage)



BE :

CAO –Unigrafix2 ; 3D volumique paramétrique, type Catia, Proengineer

AMDEC (Analyse de modes de défaillance et criticité)

Cotation fonctionnelle ISO



Commerciales : chiffrages, offres de prix, revues de contrats, enregistrement et gestion des commandes, présentations aux séminaires export



