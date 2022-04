Eléonor GERMAIN

Embauchée à la suite de mon stage de fin d'études au service agronomique Yves Rocher à la Gacilly, je suis maintenant responsable R&D du service agronomique.

En perpétuelle recherche pour l'amélioration et l'innovation de nos pratiques agricoles et des nouvelles plantes Yves Rocher, ce travail implique à la fois de l'expérimentation sur le terrain et de la gestion de projets aux thématiques assez larges et diversifées. Il me permet également de rencontrer et d'échanger avec différents acteurs du monde agricole, notamment de la filière PPAM bio.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access