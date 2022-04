Eleonore BARRETEAU

Originaire de la ville de Trappes, j' officie dans le secteur financier pour une entreprise spécialisé dans la marketing direct . Je m’installe dans le sud de la France avec enfants et mari pour ouvrir une affaire de restauration. De là, j' exerce les fonctions telles que le recrutement, la gestion de personnel, la logistique fournisseurs et la gestion des stocks,compétences venant s’ajouter à mes précédents acquis que je réactive avec brio. A la suite d’un changement de situation familiale, je repart vers mon ancien métier, ajoutant une nouvelle corde à mon arc, en l’aspect d’une fonction de responsable commerciale, manageant une équipe de 6 personnes dans le secteur du B to B. En parallèle et pour m'aider à surmonter les épreuves que la vie m'inflige, je me tourne vers le développement personnel non seulement j' y trouve un véritable soutien mais en plus je décèle dans mon fort intérieur l’envie de m’exercer à cette méthode ; pour aider les autres, notamment mes 3 filles qui seront les premières à bénéficier de cette thérapie. Les résultats positifs me conforte dans mon ressenti d’en faire mon métier, je trouve ma voie et prend conscience que c’est dans cette discipline que je dois désormais diriger mon avenir professionnel. Pour ce faire, je démarre le processus de formation auprès de l’organisme COM-FORMATION, basée sur les villes d’Aix en Provence et de Cannes .Ainsi depuis 2013, les formations se suivent, les certifications et diplômes viennent légitimer le Maître praticien que je deviens. En 2014, je crée EB COACH 06 afin de proposer des accompagnements que je propose aux particuliers. Je développe mes propres ateliers en développement personnel et sur la parentalité. 2017, j'entreprend une formation auprès de l'organisme ISFORM à Paris afin d'obtenir un diplôme en tant que Formatrice en développement personnel que j 'obtiens. Je propose à présent des formations individuelles et en groupe dans les locaux d'option Bureau de Grasse.



Mes compétences :

Accompagnement en séance individuelle

Atelier

Analyse et comprehension du comportement humain

Conduite du changement

Emersion des ressources

Suivi commercial et administratif

Administratif

Levée des blocages et des freins

Animation de formations

Conception d'outils pour le changement