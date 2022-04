Eleonore BLONDEAU

Dynamique et travailleuse. Diplômée d'un double cursus : Licence AES option Administration et Gestion des Entreprises / CPGE ATS Management et Gestion et diplômée d'un Msc in Management Programme Grande Ecole à l'EMLYON Business School.



Intéressée par le tourisme de luxe durable. Je suis allée 4 mois à Shanghai en 2014 pour étudier le management et le marketing du luxe à l'East China Normal University et le mandarin. J'ai aussi été volontaire en 2015 pour participer au Sustainable Luxury Forum à Genève en février et également pour les Universités d'été duTourisme Durable en septembre à Paris.



Polyvalente, je suis intéressée par le marketing digital et l'innovation c'est pourquoi j'ai accompagné le Codapps Bus Tour à travers l'Europe lors de meetups de 60mins pour coder une application mobile.



Toujours heureuse de rencontrer une nouvelle équipe et de faire partager mes compétences !

2 ans Responsable Communication&Partenariats de l'association étudiante PlanetandCo de l'EMLYON Business School, j'ai notamment été formée au Bilan Carbon© Campus et au Label Ecofest®.



De septembre 2011 à juin 2012, j'ai eu le plaisir de séjourner en Australie. L'organisation de ce séjour m'a permis de développer des compétences d'autonomie et d'initiative. Cela a été une expérience très enrichissante où j'ai pu approfondir mes connaissances de l'anglais. Je parle également espagnol. Les voyages et découvertes de nouvelles cultures sont des activités qui m'intéressent énormément.



Par ailleurs, je dispose de compétences informatiques telles que :

Le C2i, Certificat Informatique et Internet Niveau 1, mention Bien (2011)

Pack Microsoft Office, SAGE commercial et comptable, SPHINX, MS Project, Veille commerciale, SharePoint, SEO, Website management, Community Management...



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie de faire votre connaissance !



Mes compétences :

Dynamique

Organisée

Conférencier