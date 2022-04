Eléonore CARÉ

DLSI est un Groupe de Travail Temporaire composé de près de 75 agences sur la France, la Suisse (PEMSA), le Luxembourg, l'Allemagne et la Pologne.



Une société familiale à taille humaine créee en 1992 qui est côtée en Bourse sur Alternext depuis décembre 2006.



Nos atouts sont:

- le professionalisme de chaque agence spécialisée dans un domaine précis d'activité

- Le label validé ISO 9001 version 2008

- Un centre de recrutement pour les candidats

- Un centre de formation interne (CFR)pour une meilleure formation de notre personnel et de nos intérimaires

- Un call-center

- La proximité de la zone de chalandise desservie

- L'écoute des attentes du client & de l'intérimaire

- Une réactivité face à la demande de prestation



Si vous êtes à la recherche de personnel qualifié dans les secteurs:

TP/BTP, Industrie, Bureau d'Etudes, Electricité, Espaces verts, Technique, Tertiaire, Banque-Finance ou Cadres, le Groupe DLSI peut répondre à vos attentes.



Le Travail Temporaire est un des moyens majeurs pour répondre à un surcroit de travail et développer la productivité de son entreprise.

Mais il permet aussi de mieux connaitre la valeur d'une personne avant de vouloir l'embaucher.



Pour toute recherche de personnel en CDD/CDI, DLSI vous propose le recrutement.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information