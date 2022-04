Eléonore CARPENTIER

Psychologue du travail de formation, mon parcours universitaire ainsi que mes expériences professionnelles, m’ont préparées à travailler aussi bien dans l’insertion professionnelle, la formation ou encore le recrutement.

Au sein des différentes institutions au sein desquelles j’ai exercé, j’ai travaillé avec un public varié tels que les jeunes, des demandeurs d’emploi, des salariés, des cadres.



J’ai ainsi pu :

• Accompagner à l’élaboration d’un projet professionnel réaliste et réalisable: entretiens, enquêtes métiers, PMSMP, ateliers d’intérêts professionnels, maîtrise des logiciels d’auto évaluation des intérêts, NV7, IRMR…

• Conseiller les demandeurs d’emploi dans leur orientation professionnelle avec les techniques de recherche d’emploi : cv, lettre de motivation, réseaux sociaux, utilisation des job boards, préparation aux entretiens...

• Accompagner dans la recherche de formation : recherche de formations, montage de dossiers de financements, suivi des personnes en formations, entretiens avec les formateurs…

• Elaborer et animer des journées de sensibilisation aux risques psychosociaux, présenter la législation en vigueur, l’importance et l’intérêt de la prévention, proposer des pistes d’améliorations…

• Recevoir les agents en situation de souffrance au travail dans le cadre de mes missions entant que psychologue du personnel dans la Fonction Publique Hospitalière.

• Apporter mon expertise concernant la mise en oeuvre d'une démarche projets d'évaluation et de gestion des RPS (déroulement des étapes et interlocuteurs à mettre en présence, rédaction d'un modèle d'accord de méthode, recherches pour la rédaction d'un nouveau document unique d'évaluation des risques professionnels...).

• Assurer les missions inhérentes au poste de chargée de recrutement : tri de cv, sourcing des candidatures, entretiens de recrutement, passation de tests et interprétation/ modération des résultats de Performanse, rédaction des offres d’emplois, rédaction de reportings, atteinte des objectifs…

• Travailler en équipes pluridisciplinaires et en relations avec les partenaires emploi/sociaux.



Ces expériences professionnelles riches, m'ont permis d'acquérir une réelle aisance relationnelle, une capacité d'écoute et de discernement. De plus, je suis très à l'aise à l'écrit et sais gérer les différentes procédures administratives.



Je suis à l’écoute d’opportunités de postes qui me permettront d’utiliser mon dynamisme, ma rigueur et mon esprit d’initiative.



Mes compétences :

Bilan professionnel

Ressources humaines

Sourcing

Recherche scientifique

Formatrice

Entretien de recrutement

Accueil physique et téléphonique

Insertion sociale et professionnelle

Communication

Selection de candidats