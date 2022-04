Eléonore DOUARCHE

Actuellement en poste à l'université de Paris Ouest au sein du service des technologies éducatives, ma principale mission est de participer au développement du dispositif de l'enseignement en ligne de l'université.

mes principaux domaines d'activités sont la formation et l'accompagnement des enseignants, la conception et la scénarisation de contenu médiatisé, ainsi que la pratique d'une veille informationnelle et technologique sur les pratiques et usages des TICE dans l'enseignement supérieur.

Je travaille à l'université car ce poste me permet de prendre une place active dans le déploiement des technologies éducatives dans l'enseignement.



Mes compétences :

E-learning

ELearning

Enseignement

Ingénierie

Microsoft Technologies

Pédagogie

Tice

Veille