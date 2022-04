Eleonore DURPOIX

Mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité d’adaptation à divers secteurs d’activité et m’a permis de développer de nombreuses compétences administratives et commerciales.



J’ai notamment participé aux réponses d’appels d’offres Marchés Publics ou élaboré des reportings pour les clients et les commerciaux. Régulièrement, j’ai offert des perspectives de vente aux commerciaux. Lors de nombreuses missions, j’ai aussi assuré avec discrétion et autonomie le secrétariat de la direction (accueil, courrier, organisation des déplacements, commandes de fournitures, correction et mise en page de documents, etc…).

Le poste que j’occupais chez Les Petits Chaperons Rouges nécessitait une bonne communication et une grande coopération entre différents services (commerciaux, RH, Coordinatrices et directions des crèches, juridique…). Chez GFI Progiciels, j’assurais, entre autres, l’accueil physique et téléphonique, la gestion du courrier, la gestion des déplacements des collaborateurs, la réservation de salles de réunions, la mise en page et reprographie de documents. Je saisissais les demandes d’assistance des clients et en gérais le 1er niveau sur le logiciel IODAS.



Ainsi, j'ai pu développer une grande polyvalence et une grande adaptabilité, sachant aussi bien travailler seule qu'en équipe.

Naturellement dotée d’un très bon relationnel, rigoureuse et n’ayant pas peur de relever de nouveaux défis, je m’intégre rapidement à une nouvelle équipe.



N'hésitez pas à me contacter pour parler plus amplement de mes expériences et vous montrer mon sérieux et ma motivation.





