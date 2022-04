Eléonore ESTADIEU

Après 15 ans d'expériences en communication , marketing web et stratégique, je crée et fabrique aujourd'hui une gamme colorée d'accessoires en tissu utiles au quotidien : pochettes, sacs, bavoirs, sacs à tarte, corbeille.... Ils sont tous fabriqués dans des matières de qualité pour vous proposer des produits durables et stylés.



Mes compétences :

Communication externe

Communication digital

Communication

Bloggeur

Référencement internet

Web

Communication online

Réseaux sociaux

Blogging

Webmarketing

Rédaction de contenus

Rédaction web