Eléonore GACZOL

Infirmière diplômée d'état depuis le 24/07/2015

Je suis également Game designer et Chef de projet dans le domaine des jeux vidéo et applications smartphone depuis 2006.



Ayant participé à la réalisation de serious games et d'applications, je suis aussi très intéressée par tout projet concernant le domaine médical/paramédical (ex : formation des soignants et des étudiants, éducation thérapeutique...)



Mes compétences :

Test

Game design

Facebook

QA