Eléonore HURAULT DE LIGNY

Specialiste Marketing Communications, 6 ans d'experience en communication dans des milieux multi-sectoriel et culturel. Domaine de competences etendu en marketing communications allant de la conception du plan marketing en ligne avec la strategie de business et marketing, a sa mise en oeuvre et au controle des indicateurs de performance. Dynamique, ambitieuse, boostee par le travail en equipe tout en etant autonome, tres proactive, je recherche un poste de responsable ou specialiste marketing et/ ou communications en Afrique du Sud ou en Europe/ France.



Mes compétences :

Logistics

Event management

responsible for lead management

intensive preparation

direct marketing

Specific Skills

Program Planning

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Media training

Media planning

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Acrobat

Communication

Gestion de projet

Management

Marketing