Antoine MAGNAN

MON COEUR DE METIER : MENER DES FORMATIONS PRODUITS & TECHNIQUES DE VENTE



Depuis près de 6 ans, je propose à mes clients (industriels, enseignes et agences spécialisées dans l'action commerciale terrain) des solutions de formation dans l'univers de l'Electronique grand public, de l'Electroménager et des Télécoms :



- Ingénierie de formation : Pour fonder le plan de formation sur la stratégie de l'entreprise et sur les besoins de compétence



- Ingénierie pédagogique : Pour accroître les dispositifs de formation et réaliser des supports de formation



- Animation de formations sur mesures : Pour des formations produits et/ou techniques de vente auprès d'animateurs, vendeurs, formateurs... (formations comptoirs en magasin, formations magistrales individuelles ou collectives, formations téléphoniques)



- Animation de formations évènementielles : Pour des plans nationaux de formation de lancements de produits, des road-show B2B et B2C ainsi que pour des évènements de communication (salons, foires...)



- Coaching post-formation : Pour un accompagnement et une montée en compétence des animateurs et des vendeurs durant leurs périodes d'intervention







MES SAVOIR-FAIRE COMPLÉMENTAIRES



- Coaching professionnel : Pour former ou faire monter en compétence vos managers et formateurs sur la prise de parole en public, les méthodes pédagogiques et la création des supports de formation...



- Conseil en recrutement : Pour s'assurer de l'adéquation des profils (acquis technique et commercial), je peux accompagner les équipes RH durant leurs sessions de recrutement



- Visites mystères : Pour dresser un état des lieux précis des compétences commerciales et des connaissances produits des collaborateurs (vendeurs, animateurs, télé-conseillers), je propose des solutions de contrôle physique ou téléphonique



- Support technique téléphonique : Pour assister les animateurs terrain dans l'installation, la configuration et/ou l'utilisation des produits animés



- Communication média : Pour une présentation de nouveaux produits auprès des différents médias généralistes et/ou spécialisés (TV, radio, presse, internet)







QUELQUES CHIFFRES & REFERENCES :



6 000 : nombre de vendeurs et chefs de rayons formés

3 000 : nombre d'animateurs des ventes formés

250 000 : nombre de km parcourus dans le cadre des formations sur sites

17 : nombre de clients m'ayant déjà fait confiance



Membre du SYCFI : Syndicat des Consultants Formateurs Indépendants

Fondateur & membre de YouCom! : Réseau de formateurs produits high-tech freelance







VOUS SOUHAITEZ FAIRE APPEL A MES SERVICES ?



Vous êtes industriel et vous souhaitez développer votre CA tout en renforçant les relations commerciales avec vos revendeurs...



Vous êtes une enseigne et vous souhaitez faire monter en compétence vos vendeurs afin d'augmenter le panier moyen et vos marges brutes...



Vous êtes une agence de vente supplétive et vous souhaitez former efficacement vos animateurs...



...Contactez-moi sur viadeo ou envoyez-moi un mail : antoine.magnan@hotmail.fr



Mes compétences :

Animation

Animation commerciale

Commerciale

électroménager

FIeld Marketing

Formation

Gsm

High tech

LED

Marketing

Mobile

Plasma

Smartphone

Telecom

Télécoms

Téléphonie

Téléphonie mobile

Trade marketing

Conseil

Communication