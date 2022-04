Je suis Senegalais de naissance,de parent CHTIMI,aveyronnais d adoption,marié à une hollandaise avec qui j ai eu 3 enfants un chti,un hollandais et un breton.

Tout au long de mon enfance et vie professionelle j ai beaucoup voyagé en suivant mon pére militaire puis grace à CARREFOUR par mes mutations professionelles aux quatre coins de la FRANCE et en INDONESIE.

Aprés 2 experiences comme cormmercial puis mon service militaire en 1988 je suis rentré chez CARREFOUR en avril 1989 à Portet sur garonne prés de TOULOUSE comme stagiaire cadre.

Les mutations se sont succedées,Besançon,Douai,Jakarta,Orléans,Laval premier poste de Directeur,Rennes,Chartres et enfin depuis juillet 2009 Montesson.

Ces 29 années chez CARREFOUR ont été d une grande richesse humaine et professionelle avec des expériences,missions,formations,reussites,échecs qui m ont permis de me construire et grandir.

Je suis prét et ouvert à en détailler chacune d entre elle .



Mes compétences :

Adaptabilité

Déterminé

Gestionnaire