Eléonore JACQUIER

Bonjour ,



Je reprends mes études à la rentrée prochaine en Mastère Marketing du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs, et suis à la recherche d'une entreprise en alternance.

Je suis plus que jamais déterminée à faire carrière dans ce domaine. Le poste idéal serait attachée commerciale au service séminaires et banquets.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Eléonore.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Organisation d'évènements

Accueil

Relations clients

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel