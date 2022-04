Eléonore LE GALLO

• Management : Encadrement et animation d’équipes, direction des services opérationnels.

• Contrôle de Gestion : Définition et implémentation de procédures, établissement des budgets et du reporting.

Comptabilité : Supervision de la comptabilité générale et analytique et de la production des comptes sociaux et fiscaux ainsi que de consolidation.

• Finance : Evaluation des risques, trésorerie, gestion des placements.

• Ressources Humaines : Mise en place de la politique de rémunération, paie, social.

• Juridique : Veille juridique sociale, organisation et rédaction des PV d’AG.

• Systèmes d’information : Identification et gestion des besoins, mise en place de progiciels.

• Personnel : Autonomie, dynamisme, organisation, méthodique et rigoureuse.





Mes compétences :

Management

Contrôle de gestion

Comptabilité

Audit

Gestion de projet

Gestion RH