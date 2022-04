Eléonore-Marie GOURNAY CONTANT

Ingénieur HSE, voici mes compétences :



- Législation :

Réglementation des installations classées, Code de l'environnement, Code du travail, Certifications normes ISO 9001, 14001, 26000 et OHSAS 18001, REACH et Système Général Harmonisé, Législation sur l'eau, Bases de droit et d'économie de l'Environnement,

Etude de cas sur les exigences réglementaire d'une ICPE soumise à Autorisation : Verrerie OI Manufacturing de Beziers



- Santé

Document unique, Évaluation des risques sanitaires et professionnels, Evaluation du risque chimique, Pénibilité au travail, Gestion des produits chimiques en entreprise, Fiches de Données Sécurité, enquête d'AT, étude ergonomique, Fiche d’instruction générale aux postes, Veille réglementaire,



- Sécurité

Audit 5S, Travail en Hauteur, Evacuation incendie, Manipulation extincteurs, Audit Lumière et Bruit, Arbre des causes, Plan de prévention des risques, Plan d'opération interne, Plan particulier d'intervention, Réglementation sanitaire et environnement d'une ICPE, Formation du personnel, Évaluation et Gestion des risques écologiques et sanitaires, Évaluation Gestion et Communication sur les risques accidentels et chroniques pour l’homme



- Environnement

Management environnemental, Gestion et suivi des déchets, Elaboration de BSD, Gestion des rejets aqueux, Interprétation de l'état des milieux, Évaluation, Gestion et Communication sur les risques accidentels et chroniques pour l’environnement, Bilan carbone



- Qualité

Mise en place d’un système qualité dans une entreprise virtuelle, méthodes statistiques et outils qualité



- Hygiène

Réalisation d'audit sur les risques d'exposition au sang, Réalisation d’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales, évaluation du risque infectieux lié aux travaux



- Marketing

Étude de cas réel sur le Kit universel d’amplification et d’immortalisation de Lymphocytes B pour la société international Dendritics



Mes compétences :

Santé

REACH

Hygiène

Industrie

Chimie

Document unique

Audit 5S

Ergonomie

Audit interne

Gestion des déchets

Accident du travail