Eléonore MENAULT

Je suis une grande admiratrice de la publicité. C'est pour cela que j'ai souhaité en faire mon métier. Les marques, leur stratégie ainsi que leur communication me fascinent.



Riche d'une expérience de plus de 7 ans en agence de publicité, je n'ai jamais été aussi déterminée à poursuivre dans ce domaine.



A l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez donc pas à me contacter!



Mes compétences :

Aisance relationnelle et adaptation

Polyvalence et adaptation

Esprit d’équipe

Sens de l’organisation et de l’écoute

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Réactivité

Persévérance

Dynamisme

Rigueur