Eléonore MÉRIAUX

Les clowns de l'espoir !

Des clowns dans les chambres des enfants hospitalisés...pour une rencontre d'amour et d'humour.



Association qui intervient en région Nord-Pas de Calais.

Et pour permettre d'intervenir dans tous les hôpitaux ou presque nous développons les partenariats ( actions,échanges,..) et travaillons le Mécénat.





