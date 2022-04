Eleonore MOLINER

Principales compétences :

- Développement du parc immobilier

- Promotion immobilière

- Gestion locative

- Copropriété

- Maintenance du patrimoine

- Entretien courant et gros travaux

- Négociation de contrats, appels d'offres

- Coordination de projets et conduite de chantier

- Management d'équipe jusqu’à 165 personnes

- Suivi budgétaire

- Suivi des normes qualité, hygiène, sécurité, environnement dont ISO et OHSAS

- Formation, marketing et commercialisation

- Excellente connaissance du secteur hotelier



Mes compétences :

Copropriété

Gestion immobilière

Hôtellerie

Management

Norme HSE

Gestion de projet

Maintenance

Logement social

Communication

Commerce international

Audit qualité

Négociation achats

Gestion de contrats

International business development

Marketing stratégique

Adaptabilité

Commercialisation

Coordination de projets

Administration des ventes

Gestion locative