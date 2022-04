Eléonore NOBILIO

Diplômée d'un BAC PROFESSIONNELLE Esthétique Cosmétique et justifiant d’une expérience de sept ans au sein d'un institut Yves ROCHER, je travaille aujourd'hui en tant qu'animatrice commerciale pour des marques tels que GIVENCHY, YVES SAINT LAURENT et KENZO.



Mon expérience professionnelle m'a permis de développer une fibre commerciale ainsi que l'esprit d'initiative, le gout du challenge et l'autonomie.



Pour continuer à m'épanouir professionnellement dans ce secteur qui me passionne depuis toujours, je souhaiterais reprendre une formation d'Attachée Commerciale avec le centre de formation SIADEP de Lens (62) en contrat de professionnalisation.



Pour cela je vous soumets ma candidature dans le but d'accomplir mon rêve et de trouver une firme de parfumerie ou de parapharmacie avec laquelle je pourrais reprendre cette formation en Septembre prochain.



Dynamique , motivée et mobile géographiquement, c'est avec plaisir que je me tiens à votre disposition pour vous exprimer ma motivation.



Mes compétences :

Fidélisation client

Gestion des stocks et approvisionnement

Encadrement

Soins du visage

Animation

Soins du corps

Soins esthétiques

Techniques de vente