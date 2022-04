Eléonore OTTO

Madame, Monsieur,



Etant actuellement Prestataire dans une grande enseigne je me permet de mettre mes prestations à votre service, c’est pour cela que je me permets de vous proposer ma candidature au poste de Gestionnaire dans les Moyens de Paiements SEPA ou Back Office.



Ma formation en Assistante de Gestion m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez, dont le milieu du moyen de paiement SEPA sur lequel je me suis perfectionnée. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Mon expérience en tant que Consultante m’a permis d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.





Mes compétences :

Créative