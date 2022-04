Eléonore PIOT

Après mes études d’histoire et de sciences politiques, j'ai la chance d'intégrer la DRH du pôle médias de Lagardère en 1997, avec un double coup de foudre professionnel, à la fois pour le métier du recrutement, et pour le secteur d'activité des médias.



Pendant 17 ans, mon évolution dans cette fonction accompagne les différentes mutations que le Groupe rencontre.



Dans un premier temps je développe la fonction recrutement auprès des fonctions support (finance, juridique, RH, communication, promotion, marketing...), et je travaille également sur les métiers propres ou plus techniques, à la presse magazine, comme la fabrication.



Jusqu'en 2007 je développe et fidélise mon portefeuille clients, ce qui me permet d'avoir une lecture globale du monde de l'entreprise, et du monde des médias en particulier.



J'accompagne la transformation du Groupe qui se lance dans le numérique en recrutant pour les nouveaux métiers, et j'ai des pics à plus de 100 recrutements certaines années.

Je travaille aussi sur l'intégration, la mobilité et la marque employeur, sujets fondamentaux, tout spécialement en période de mutation profonde.



J'intègre ensuite Danone pour un CDD d'1 an.

Je découvre le fonctionnement d'un groupe international, très exigeant et processé, qui considère ses salariés comme un levier de performance. Cette expérience fut extrêmement enrichissante.



J'aime créer une relation de business partner avec mes "clients" en les libérant totalement du processus de recrutement, et en recrutant les meilleurs éléments afin de les accompagner dans le développement du business.





Recrutement | Intégration | Mobilité | Marque Employeur | Développement RH



Mes compétences :

Marque employeur

Gestion des talents

Recrutement

Communication RH

Mobilité

Accompagnement au changement

Développement RH

Intégration