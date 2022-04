Eleonore SENJA

Chers ami/es Viadéo,



Fraichement diplômée webdesigner, j'ai effectué mon stage de 3 mois en agence de com.

Je cherche un emploi en CDD ou CDI, j'aimerais aussi travailler le motion design que j'affectionne particulièrement. Un CDD ou CDI de styliste chaussure en France ou à l'étranger m'intéresse également.



Diverses missions m'ont été confiées lors de mon stage ; réalisation d'un site vitrine (graphisme et intégration), refonte d'un site (mise à jour CSS3, HTML5), newsletters, bannières publicitaires, graphisme (cartes de visites, catalogue, faire-parts...). J'ai pu répondre à la demande en respectant les délais.

L'afpa est un centre de formation professionnel pour adultes et les conditions d'études nous plongent dans l'univers professionnel (horaires, délais, mise en situations avec un client) de façon à être opérationnel à la fin.



OUI il est encore possible d'inventer des NOUVELLES choses.

La créativité est une force et non une prise de risque car j'ai la tête sur les épaules, j'utilise mon cerveau droit autant que le gauche. Je peux suivre les tendances et y ajouter une plus-value, un détail qui renforce l'identité d'une société auprès d'une clientèle variée.

Je travaille seule ou en équipe, dans le respect, la communication et l'énergie positive en analysant la demande du marché actuel.





En tant que styliste chaussure, professionnellement, je possède plus de 2 ans d'expérience et j'ai travaillé en tant que conseillère en vente chaussures de luxe homme et enfant.

Ces 2 domaines se complètent, car la vente permet d'être à l'écoute de la demande et ainsi lors de la création d'être consciente des besoins selon chaque clientèle, tout en suivant des critères de design et de réalisation.

Des directeurs artistiques renommés travaillant dans la chaussure m'ont encouragé sur cette voie, mes illustrations sont concrètes et compréhensibles par les fabricants grâce à une formation de modéliste spécialisée dans la chaussure. Je peux travailler avec les fabricants pour trouver des solutions qui rendent les modèles réalisables en réduisant les coûts.



Au plaisir de vous lire, de vous écrire et de collaborer avec vous dans l'un de ces domaines.



Eléonore



Mes compétences :

Infographiste

Modéliste

Personal shopper

Photoshop

Conseiller en image

Dessinatrice

Styliste chaussure

Illustrator

Vente

Adobe Flash

Intégration web

Motion design

Web design