Eléonore TRAP

Diplômée d'un Master Professionnel en Ethologie appliquée en 2012, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine du bien-être animal.



Les connaissances obtenues lors de mon parcours universitaire ont été fortement enrichies par mon expérience professionnelle au centre R&D de Nestlé Purina PetCare France. Outre l’opportunité de contribuer au développement d'un programme de familiarisation des chatons, j’ai pu m’intégrer dans l’organisation d’une entreprise de petcare. De plus, ma formation et le déroulé de mon stage m’ont permis d’apprendre et de mettre en pratique des méthodes d’analyse objective du comportement, tout en respectant les normes les plus strictes du bien-être animal.



Sérieuse et motivée, je fait preuve d'un bon sens du relationnel, que j'ai pu développer au cours de mes emplois étudiants.





Mes compétences :

Relationnel facile

Animaux de compagnie

Comportementalisme

Logiciel R

Pack office