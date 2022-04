Eléonore VARINI

Mon expérience professionnelle au sein de plusieurs titres dans la presse professionnelle et dans la presse locale constitue un atout important pour assumer avec succès un poste à responsabilités.



J'ai exercé ma plume auprès de différents types de supports (postes fixes) : mensuels, bimestriels, newsletter électronique, site Internet, web-TV... Après avoir été près de cinq ans rédactrice en chef de Décideurs en Gérontologie (revue dédiée aux directeurs d'établissements médico-sociaux) puis rédactrice en chef adjointe d'ASH Magazine, le supplément des Actualités sociales hebdomadaires (ASH), j'ai intégré la rédaction de l'hebdomadaire, où j'ai occupé des fonctions de reporter. En 2016, on m'a confié les responsabilités de chef de service du cahier Management nouvellement créé. J'ai continué à superviser, en outre, les pages Culture, où le côté visuel a toute son importance.

Auparavant, j'ai travaillé trois ans au service communication de la ville d'Issy-les-Moulineaux, où j'avais en charge, notamment, la réalisation du mensuel municipal.



J’ai l’habitude de cumuler de nombreuses responsabilités, d’écrire pour des sujets très variés, d’encadrer divers prestataires (maquettistes, pigistes, photographes, secrétaires de rédaction, correcteurs...) et de gérer le budget de ma publication.



Mes compétences :

Journaliste

Presse

Rédacteur

Rédacteur en chef