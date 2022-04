Elfi LECOCQ

Ingénieur mécanicien, option mécatronique de l'école SUPMECA.



Chef de projet développement (Refroidisseur de batterie de la Renault Fluence Electrique):

- > Management et animation de l'équipe projet

- > Garant des objectifs Qualité, couts, délais du projet.

- > Réalisation et suivi du planning

- > Suivi des demandes de modification clients (économiquement et techniquement)

- > Respect des jalons internes et des jalons clients.



Chef de projet série: Groupe de clim Clio / Modus / 207

- > Suivi et animation des plans de productivités (commerce, achats, process, logistique, financier)

- > Suivi technico-économique et mise en production des demandes de modifications des clients



Responsable Qualité Clients compte Renault

- > Gestion des non conformités en usine clients (périmètre Europe)

- > gestion des analyses garantie

- > suivi de mise en production des modifications



Responsable Système Qualité:

- > Maintien du système qualité et refonte en vue certification ISO 9001: 2000

- > Certification d'une nouvelle entité de production en Roumanie

- > Audits internes process et système

- > Préparation des revues de direction.



Mes compétences :

Automobile

Chef de projet

ISO 9001

Mécanique

Qualité

Qualité ISO 9001

Responsable qualité