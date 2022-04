Elgasmi CHÉRINE

Forte de 5 ans d’expérience dont 2 années en Banque/Assurance, j’intègre en Octobre 2016 le Mastère spécialisé Expert en Contrôle de Gestion au sein de Skema Business School dans le but de parfaire mes connaissances et compétences dans ce domaine.

Mon poste au sein de la société Jean Caby m’a permis d’exercer certains aspects du contrôle et de l’Audit. La consolidation et analyse des données, la maîtrise des outils de pilotage et de reporting, la recherche perpétuelle de la performance dans le respect des normes, sont autant de missions qui correspondent totalement à mon profil et que j'œuvre à maîtriser.

Rigoureuse et organisée, j’ai développé tout au long de mon cursus un esprit d'analyse, de synthèse, le sens des priorités, ainsi que des qualités d’ouverture d’esprit, de précision et d’adaptation qui m’ont aidé à gérer des projets en parfaite autonomie tout en appréciant de travail en équipe.



Mes compétences :

SAP

Logistique

ADV

Assistante Commerciale

Commerce

Analyse statistique

Microsoft Excel

Reporting