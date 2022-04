Elhadji DIAGNE

Je suis consultant BI chez POLARYS, société spécialisé en informatique décisionnel, l'urbanisation de SI, consolidation et SIRH.

Je travaille sur les outils de Reporting (Microsoft, Oracle, Microstrategy,..) et ETL.

Depuis quelques année, je suis spécialisé en MicroStrategy.

Je fais de la gestion de projet (Chiffrage, planning, Conception , ME, encadrement une équipe de développeurs, ...).

Au sein de Polarys, je fais du management, et j'encadre une petite équipe de 5 consultants.

Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft BI

Bases de données

MOA

Manager

Reporting

MOE

Datawarehouse

MicroStartégy

MicroStrategy