Synergiseur : acteur capable de faire élaborer des solutions en faisant collaborer des contributeurs de domaines d'expertise disparates.



35 années d'expérience en conseil en Système d'Information et en conseil en management auprès de Directions des Systèmes d'Informations (DSI), dans de multiples secteurs d'activité (assurances, emploi - retraites, secteur public, santé, banques et organismes financiers, commerce et industrie, compagnie aérienne, société d'intérim, La Poste, messagerie de presse, ...).



Ayant quitté depuis 2013 le monde des grands cabinets de conseil, j'apporte désormais mes services aussi directement et simplement que possible auprès d'équipes en charge de SI qui ont besoin de renfort, ponctuel voire occasionnel mais pouvant s'inscrire dans la durée, pour faire face à des problématiques complexes ou à très forts enjeux.



Idéalement, je suis à l'aise dans une position nécessitant de concilier vision d'ensemble et capacité à plonger dans le détail en tant que de besoin. Je suis en mesure de contribuer :

- aussi bien à la stabilité d'une DSI et l'amélioration de son fonctionnement au quotidien (par exemple en prenant en responsabilité tout ou partie dun département, ou d'une problématique transverse),

- qu'à lagilité d'une DSI et l'évolutivité du SI dont elle a la charge (par exemple, pour prendre en charge le pilotage de tout ou partie dun portefeuille de projets ou dun programme de transformation).