Vincent BALANDRAS

Après un début de carrière internationale dans la logistique et les Systèmes d'Information, j'ai rejoint en 2007 Capgemini Consulting - cabinet de conseil en stratégie et transformation - au sein de l'entité Technology Transformation.



J'encadre actuellement des missions de stratégie de transformation d'entreprise en apportant:

- une expertise sectorielle et fonctionnelle

- une connaissance du pilotage de grands programmes en mettant le système d'information au service des objectifs de la transformation

- une connaissance intime du champ d'action de l'entreprise, de ses acteurs et de leurs projets





Capacités:

Managériales, relationnelles, commerciales



Langues:

- Français (maternelle)

- Anglais (courant)

- Portugais (courant)

- Espagnol (bonnes notions)

- Allemand (notions)



Maître mots:

Entrepreneurship, dynamisme, efficacité, rigueur, pragmatisme, challenge



Mes compétences :

strategie

conseil

consulting

Gestion de projet

organisation

logistique

M&A

international