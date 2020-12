Elie MACHECOURT

Je travaille actuellement en tant que Maitre d'Ouvrage de Décision au sein de GRDF pour optimiser les investissements de réseaux qui accueilleront l'injection de biométhane.



Après avoir entrepris une formation spécialisée en Energie, j'ai suivi un parcours professionnel dans le domaine tout en variant les secteurs d'activités.



Mes premières expériences professionnelles ont été très techniques et orientées Etudes/Conception/Chiffrage/Business Plan pour répondre aux appels d'Offres dans la maîtrise de l'énergie et l'exploitation de centrales énergétiques.



J'ai ensuite saisi une opportunité pour un poste décisionnel à la Maitrise d'Ouvrage de GRDF ou les aspects techniques, gestion de portefeuille et suivi financier sont maitrisés pour prendre les décisions les plus pertinentes en termes de renouvellement et d'extension de réseau gaz.



Mon rôle aujourd'hui est d'optimiser les solutions pour maximiser la quantité de biométhane injecté dans les réseaux



Mes compétences :

Biométhane

Management

Biomasse

Cogénération

Energie

Énergie renouvelable

Réseau de chaleur

Gaz naturel

Schéma de réseau

Ingénierie Réseau

Analyse spatiale

Base de données