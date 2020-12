Elina GUTTIN

J'exerce des fonctions d'assistante gestion depuis 20 ans. Mes attributions m'apportent aujourd'hui une polyvalence et une véritable expertise pour assurer la qualité du secrétariat et de la gestion :



- En effectuant un suivi relationnel avec les clients, les fournisseurs et les salariés de l'entreprise.

- En gérant, l'ensemble du secrétariat : gestion plannings, agendas, appel d'offres dématérialisés, devis et contrats, facturation, suivi de dossiers, courriers, publipostages, ...

- En réalisant des travaux de gestion (tableaux de bord, reporting, gestion prorata).

- En réceptionnant et en filtrant les appels téléphoniques avec une prise en compte des demandes des personnes,

- En veillant à la confidentialité des informations, la conservation de fichiers et le classement des archives,





Mes atouts personnels sont aussi :



- Une rigueur dans l'organisation, les délais et objectifs à tenir, ce qui me permet de gérer les priorités au quotidien,

- Une discrétion pour protéger les aspects confidentiels de certains dossiers,

- Une diplomatie et un excellent sens du relationnel pour faciliter les échanges et le travail en équipe.



Mes compétences :

Assistante

Secrétaire

Bâtiment

Comptabilité

Gestion

Association loi 1901