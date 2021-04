Elisa GUILLO

Personne motivée et impliquée dans les tâches qui lui sont confiées, j'aime être challengée. Au cours de mes différentes expériences, j'ai été amené à occuper des fonctions de chargée de recrutement, gestion du personnel et assistante formation. Attirée autant par des fonctions opérationnelles que celles plus en mode projet, je sais m'adapter à tout nouveau contexte.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir davantage sur mes compétences et mes aspirations professionnelles.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion du personnel

Formation professionnelle

Droit du travail

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML

Cascading Style Sheets