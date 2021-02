Elisabeth DESNOË

Actualité : J'équilibre mes activités entre des formations sur mesure au sein des entreprises et des animations de modules RH auprès d'étudiants pour la plupart en alternance.

Je navigue régulièrement sur les Pays de la Loire et ponctuellement en région parisienne.

Depuis avril 2017 je suis formatrice coach auprès de mes collègues du groupe EDUSERVICES. Je les forme à la pédagogie pour adultes et aux nouveaux outils du digital permettant des animations de séances plus dynamiques ludiques et facilement mémorisables.

Depuis sept 2017 je suis responsable pédagogique des étudiants Master 1 et Master 2 en section RH chez MBWAY Angers.



Mes activités depuis sept 2018 : formations en écoles/université, formations continues sur mesure en entreprises, conseil et audit en entreprises .

Je forme des étudiants en Licence et Master RH.

En entreprise les thèmes abordés portent sur : formateur interne, fondamentaux en droit du travail, audit RH, management d'équipe, communication en équipe, gestion du stress, prise de parole en public, entretiens professionnels... contactez moi pour analyser vos pratiques et/ou développer vos compétences.



Les 3 axes de mon métier :

Audit RH de vos pratiques, outils et projets

Conseils RH : conférences, développement des compétences et accompagnement professionnel

Formations RH : droit social, management, communication orale, gestion du temps/stress, tuteur,formateur interne



Public accompagné :

Cadres dirigeants, salariés, agents de collectivité, étudiants, demandeurs d'emploi, bénévoles



Types d'entités :

Groupes nationaux et internationaux, TPE/PME,associations, collectivités territoriales, écoles et universités



Méthodes de travail : participatives, apports théoriques, constructions et rénovation de méthodes/outils sur mesure immédiatement applicables en entreprise



Activités sur 3 zones principales : Pays de la Loire, Bretagne, Région parisienne



Atouts : Dynamique, créative et à l'écoute de vos besoins



Expériences : 26 ans dans le domaine RH, multi secteurs, multi conventions collectives



Diplômes : Licence en Ressources Humaines, d'une maitrise DUFRES de Responsable d’action de formation, Licence d'Administration Economique et Sociale. Autorisation d'enseignement public pour formations diplômantes bac +5. Agrément du CNAM



Mes compétences répondent à votre besoin, discutons -en !



Mon adresse e.mail: elisabeth.desnoe70@gmail.com

A bientôt !



Mes compétences :

Responsable

Ressources humaines

Conseil

Gestion du personnel

Formation professionnelle

Communication

Encadrement

Gestion d'équipe

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Accompagnement

Coaching

Formation

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Prise de parole

Conférencier

Conseil en évolution professionnelle