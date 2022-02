Elisabeth FEUILLET

Ingénieur à profil technique et économique issue dune double formation ENSTA ParisTech & ENSPM (IFP School) en Economie et Gestion, j'ai développé de solides compétences en évaluation économique, pilotage et optimisation de projets au cours de mes 22 ans d'expérience professionnelle en milieux industriels multiculturels.



Mes compétences :

- Analyse de rentabilité

- Gestion budgétaire - Evaluation et contrôle des coûts

- Management de projet

- Design to cost

- Contrôle de gestion

- Définition et tenue de KPI - Reporting

- Management transversal

- Synthèse

- ERP (SAP Oracle)

- Analyse de la valeur

- Analyse financière

- Formation

- Reengineering de processus

- Gestion du changement

- e-learning

- Gestion des connaissances



Mes langues :

- Maîtrise de l' Anglais

- Solides compétences en Allemand

- Connaissances en Japonais



Les secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé :

- Aéronautique

- Automobile

- Energie