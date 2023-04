Elisabeth GOURNAY

Projet personnel en cours (congé sabbatique)



Vous trouverez dans le paragraphe ci-dessous ma carrière professionnelle au cours des dernières années, actuellement en suspens durant 9 mois de congé sabbatique, le temps pour moi de réaliser un vieux rêve, celui de faire le tour du monde à la recherche d’un avenir meilleur, plus durable et responsable. en essayant de rencontrer des personnes qui essaient de rendre cela possible chaque jour.

Mon objectif est ensuite de mettre en avant ce type d'initiatives sur les réseaux (page Facebook, blog personnel…) mais aussi et surtout sur une plateforme web collaborative appelée «Voyagir» qui permet aux voyageurs, tels que moi, de déceler les bonnes idées pour voyager plus responsable dans le monde entier.

Vous trouverez plus d’informations sur mon projet intitulé «Eloge de la Sain’plicité» dans la brochure ci-dessous et, bien sûr, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet !



Concernant mon parcours pro :



Après 5 ans passés en agence de com' comme chef de projet d'abord, responsable de production ensuite, je poursuis aujourd'hui mon parcours professionnel chez DECATHLON tout d'abord en tant qu' "Image Leader" pour le compte de la marque de running et de trail Kalenji et aujourd'hui en tant que responsable communication de l'athlétisme.

A ce titre, je suis toujours responsable de la production des contenus images (photos et vidéos) de la marque, et ce, sur l'ensemble des supports de communication, physiques et digitaux mais doit également m'assurer de la cohérence globale de la communication 360 et mener des stratagies en conséquences via différents leviers (image donc mais aussi dialogue, événementiel, web, programme ambassadeurs etc...). Un poste mêlant sport, créativité, voyage et image, à fort degré de responsabilité et d'autonomie et dont la variété des missions est aujourd'hui en totale adéquation avec mes attentes et mes envies ! Un beau challenge à relever donc...



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Web

Chef de projet