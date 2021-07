Elise BLANC

Après ma formation de psychologue du travail, j’ai mené la première partie de ma carrière dans le conseil, les ressources humaines et l’accompagnement social dans différents secteurs. J’ai pu au cours de cette riche expérience de vingt ans créer et animer des formations, assurer des accompagnements individuels et collectifs, travailler en réseau et monter des projets avec des équipes pluridisciplinaires.

Ce sont entre autres, des phénomènes psycho-sociaux tels que le harcèlement, la violence au travail,le paradoxe des politiques ( économique, management...), les différentes précarités ( sociale, économique...), ainsi que les discriminations, la maltraitance, et le burn-out qui m'ont donnés envie de reprendre des études en psychopathologie et de réorienter ma carrière vers le métier de psychologue clinicien. Je suis donc retournée à l’Ecole des Psychologues Praticiens pour valider un Master 2 en psychologie clinique.

Souhaitant aussi me former en psychothérapie, j’ai commencé un cursus en 2005 à l’Ecole d’Analyse transactionnelle de Paris pour obtenir le CEP (Certificat Européen de Psychothérapie). Pour compléter ma pratique je me suis formée en EMDR (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing, ou Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires.. C'est un mode de traitement psychothérapeutique du ESPT ( État de Stress Post-Traumatique).



En tant que psychologue clinicienne, j’ai acquis une expérience dans différents domaines comme la gérontologie, le handicap, l’éducation ( pédagogie et psychologie positive).

J'anime des groupes d’analyse des pratiques, et des formations notamment pour l'APF et l'URIOPPS .

Je travaille en libéral comme psychologue-psychothérapeute à Clichy la Garenne. Je reçois des adultes et des couples, et je fais de la thérapie de groupe.

J'interviens dans une cellule de crise pour aider des salariés à faire face à des traumatismes lié au travail (suicide, braquage..)

Dans ma pratique j’ai aussi une approche en thérapie familiale, en psycho-généalogie,en psychanalyse, en art thérapie, en relaxation analytique, en sexologie, et en énergétique.

J'ai un D.U en pratiques de genre, ce qui me permet d'accompagner les personnes en questionnement tant sur leur identité que sur leur orientation sexuelle.



Mon site : http://www.psychologues-clichy-92.com/



Mes compétences :

Animation de groupes

Psychothérapie

Soins palliatifs

Formation

Psychologie

Gérontologie

LGBTI++

EMDR

Etudes sur le Genre et la transidentié