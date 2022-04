Isabelle RAMBOZ

Consultations en cabinet libéral :



277 rue Garibaldi

69003 Lyon

Métro Garibaldi

Rdv au 06 21 79 61 24



- Psychothérapies intégratives adultes (suivi psycho-affectif et accompagnement psychologique,, thérapie des schémas, approche humaniste et Rogérienne, acceptation et engagement, outils cognitivo-comportementaux..)



- Psychothérapie cognitive et comportementale pour adultes (toc, dépression, anxiété, stress, estime de soi, etc).



- EMDR (Thérapies du trauma, stress post-traumatique, maltraitance, deuil, agressions, etc)





Spécialisation : Psychotraumatologie.



www.psychologuelyon3.com



Mes compétences :

Bilans psychologiques

Thérapie Cognitive et Comportementale

Thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT)

EMDR