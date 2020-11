Elise CORICA

Bonjour,



Diplômée Bac +5 : Ecole Supérieure de Management (IDRAC Lyon) + Ecole de Gestion et de Commerce (EGC Franche-Comté), je possède un parcours 100% alternance qui m'a permis d'accumuler des expériences de stages et d'alternances très enrichissantes et d'obtenir de véritables postes à responsabilités dans mon cœur de métier : le Marketing et la Communication produits !



Forte d'une expérience de près de 12 années en Marketing & Communication, je suis à l'écoute du marché et intéressée par un nouveau challenge professionnel, au sein d'une société dynamique et innovante où je pourrais évoluer sur du long terme.



Passionnée et volontaire, n'hésitez pas à me contacter !

A bientôt,

Elise



http://www.linkedin.com/in/elisecorica



Mes compétences :

Marketing promotionnel et opérationnel

Gestion de projets

Communication

Industrie B to B

Marketing

HVAC

International

Coordination de projets

Réduction des coûts

Team building