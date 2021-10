Elise CRUYPENYNCK

Récemment licenciée pour raison économique de mon poste comme Chargée de communication à la FRAPNA-Rhône, je suis en recherche active. Très polyvalente et dotée d'une grande adaptabilité, mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir un large champ de connaissances et de compétences. Toujours investie dans ce que j’entreprends, je suis réellement consciencieuse dans mon travail. J’apprécie le particulièrement relever de nouveaux challenges et élargir mes domaines de compétences.

Je souhaite faire évoluer mon parcours professionnel, voire à changer totalement de voie.





Spécialisations : Bonne maîtrise des outils graphiques (suite Adobe), Conception et réalisation des supports de communication (plaquettes, affiche, dossiers de presse etc), Gestion de budgets, Organisation d'événementiels, Recherche de partenaires, construction d'offres.



Mes compétences :

Supports de communication

Open office

PAO et mise en page

Vulgarisation scientifique

Evénementiel/

Communication

Joomla 2.5