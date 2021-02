Elise VICENZI

Mes six ans d'expérience en tant qu'assistante de Direction, dans différents secteurs notamment le secteur de l'assurance, de l'importation et de la presse, me permette aujourd'hui de monter mon propre projet professionnel avec efficacité et dynamisme. Cela m’a de plus habituée à agir de façon proactive, d'anticiper les demandes avec adresse, tout en restant une bonne communicante en français, anglais et en néerlandais.



De plus, mes connaissances dans les domaines de la logistique, des ressources humaines, du management, du marketing et d’un Progiciel de Gestion (CEGID, SAP) et des différents outils informatiques me permettent d'orienter et/ou de proposer des solutions adaptées qui tiennent compte de la structure particulière des sociétés.



D'une nature positive et souriante, je souhaite relever ce défit. Je désire contribuer à l'essor mon projet tout en gardant les mêmes valeurs humaines qui m'animent : la rigueur, la disponibilité, le respect, le savoir-vivre et la coopération.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Reporting

Ressources humaines

Marketing

Gestion de projet

Economie

Développement durable

Conseil

Communication

Management

Logistique