Ellen PARDIGON GALERA

Un jour quelqu'un a dit de moi :

" J'ai pu apprécier le travail d' Ellen. Vous pouvez lui confier toutes taches qui réclament la perfection dans les relations interpersonnelles verbales ou écrites. Elle est aussi une véritable proactive qui vous change n'importe-quel jour pluvieux et glacial en une journée de réjouissances."



Voilà ce pour quoi je suis faite ! J'ai 42 ans et aspire à l'épanouissement professionnel.



Mon domaine de prédilection l'animation touristique.



Mes talents :

Créative, dynamique, flexible et de bonne humeur permanente!

Très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles.

Photographe amateur ou amateur de photos, tout dépend du point de vue...