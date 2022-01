Elodie DOUCET

Mes outils pour réussir :



- Professionnelle de la publicité en ligne/ spécialiste de l'acquisition de trafic payant (Paid search/SEA, Display, Facebook ads/Social Media Advertising), Comparateurs, Affiliation etc.) + en gestion de projet webmarketing, avec 3 ans et demi d'expérience chez l'annonceur.

- Spécialiste SEA (acquisition de trafic qualifié et de conversions) & du PPC (Pay-Per-Click) avec 5 ans d'expérience en agence spécialisée (rôle stratégique, opérationnel et de consulting / maitrise des outils Adwords, Bing et Web Analytics / Certification Adwords et accréditation Bing ads / ROI-Oriented).

- Compétences et expériences dans le e-commerce et e-marketing (webmarchand multi thématiques; CGPI)

- Compétences et expériences en marketing stratégique, opérationnel et dans le secteur spécifique de l'aéroportuaire (Gestionnaire d'ADBM, Aéroport de Bordeaux Mérignac)

- Possession d'un Master 2 marketing avec un élargissement aux services + licence professionnelle Management et e-commerce

- Anglais opérationnel (utilisation professionnelle).



Détermination et envie de réussir, dynamisme, investissement dans mes projets, rigueur, curiosité (en veille continue), adaptabilité, attention au détail, autonomie et capacité de travail en équipe, pro-activité et force de proposition. Devise : "quand on veut, on peut!".



Mes compétences :

Search marketing

Marketing des services

Google

Emarketing

Ecommerce

Promotion des ventes

Marketing direct

Internet

Display Advertising

SMO

Google Adwords

SEM

Webmarketing