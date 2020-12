Elodie FAURE-RAUST

Auditeur, évaluateur externe, formateur en évaluation interne. Je suis depuis le mois de décembre 2012 dirigeante associée d'easif entreprise spécialisée dans l'accompagnement et la formation des acteurs du secteur social et médico-social.Cadre technique dans le secteur , avec un parcours en collectivités territoriales et en association gestionnaire. j'ai 15 ans d'expériences en restructuration de services et accompagnement d'équipes à la gestion du changement.,J'ai été durant 5 ans directrice de l’audit et des contrôles des établissements sociaux et médico-sociaux dans une collectivité territoriale.



Mes compétences :

Easif : habilité évaluateur externe par l'ANESMS

Gestion du changement

Audit interne et externe

Animation de formations

Evaluations