Elodie GENDRE

Expériences comme Gestionnaire Ressources Humaines sur des sites d'exploitation et de production et au sein de sièges sociaux.



J'ai acquis des compétences variées au cours de mes expériences dans le domaine des Ressources Humaines : gestion administrative du personnel, paie, recrutement et intégration de nouveaux collaborateurs, formation, relations sociales, développement de projets RH dans le cadre d'une politique d'entreprise.



Mes compétences :

GPEC

Ressources Humaines et Formation

Ressources Humaines _ Recrutement

Projets transversaux RH

Ressources Humaines Droit du travail

Droit social et Administration du Personnel

Relations Ecoles - Entreprise

Paie Gestion des Ressources Humaines