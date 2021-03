Elodie MARCE

Dans le secteur médico social depuis plus de 20 ans (et plus particulièrement dans le champ du handicap et de la dépendance), et ce dans des fonctions différentes (éducateur spécialisé, cadre pédagogique, ...) j'exerce aujourd hui la fonction de chef de service.



Je vous propose d' allier responsabilités, éthique et qualité au service des personnes accueillies.



Mes compétences :

Gestion administrative et budgetaire

Conduite de projet

Expertise technique

Gestion des ressources humaines

Management

Partenariat

Communication interne et externe

Ingénierie pédagogique