Directrice d’établissements pour adultes handicapés .



Créatrice et gérante d’EMBC conseils : Activités : Evaluations (Habilitée ANESM) Expertise sociale et médico-sociale, conseils et formations.



Evaluatrice externe Certifiée : de nombreuses missions réalisées dans les secteurs du handicap, personnes âgées, inclusion sociale : CHRS, CADA.



Formatrice : management, bientraitance, handicap, vieillissement, accompagnement et conduite de projets, droit du travail.



Expert dans le domaine social et médico-social : audits et conseils spécialisés dans le domaine du handicap et des personnes âgées – accompagnement dans la réponse à appel d’offres, élaboration cahier des charges.



Travaux de recherches sur « handicap et vieillissement » (mémoire CAFDES).



Elaboration et rédaction d’un référentiel « bientraitance » institutionnel et d’outils spécifiques (tableaux de bords, analyse de besoins…).



Intervenant en Master 1 – « Management de l’économie sociale et solidaire » module « entreprenariat social » à SUP DE CO La Rochelle - 2011.



Tuteur de stagiaires de l’FAG de Sofia (Bulgarie) Master 2 « Droit – Economie- gestion - spécialité Administration des Entreprises ».



Maître de Mémoire – CAFERUIS -





Mes compétences :

Handicap

Accompagnement démarche qualité

Evaluation externe

Vieillissement

Formations