Elodie MELLIN

MON SITE WEB : http://assistalance-projet.kazeo.com/



Mise à disposition de service et de conseil en Gestion de Projet.



Compétences diverses, j'ai travaillé pendant un an en tant qu'assistante chef de projet informatique sur un logiciel de gestion documentaire et de gestion workflow se prénommant VDOC.

J'ai pu lors de cette année établir des plannings mais également élaborer des cahiers des charges fonctionnels pour répondre aux besoins des différents membres de l'entreprise. Mon rôle a aussi été de former les personnes sur ce nouveau produit, j'ai également effectué de l'assistance hotline et mis en place des supports d'aide utilisateurs.



Motivée et rigoureuse pour en apprendre toujours plus.

Consciente que les projets en général nécessitent souvent du changement dans une entreprise, j'aime accompagner les personnes à ce changement, qui bouleverse souvent leurs manières de travailler.



Mes compétences :

Gestion de projets

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Rigueur dans le travail

Ms project

Plannings GANTT

Apprendre tout le temps

Pack office 2010

Esprit d'entreprise

Culture numérique

Base html