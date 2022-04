Isabelle REMILLIEUX

Artisans et petites entreprises de Saint Etienne et sa région



Déléguez moi votre gestion commerciale et gagnez plus de clientèle grâce à mon travail



Je propose mes services de secrétariat à distance ( devis , factures , courriers ... ) et ceci à des prix tout a fait abordables



Je vous propose une politique de développement axée sur 2 principes efficaces :



- Recherche de nouveaux clients en pratiquant un affichage d'annonces internet raisonné et planifié



- Une rédaction de devis qui montre une qualité de vos prestations à vos futurs clients , par des devis clairs et très propres .



Envoi des documents par courrier ou mails

Rédaction d'annonces publicitaires sur site internet



Je peux devenir votre secrétaire personnelle, à la tache ou sous forme de forfait

Je serais votre assistante discrète et assidûe , le tout au coût le plus faible car vous ne payez pas de charges sociales pour mon poste

J'adapte mes horaires en fonctions de vos besoins , en travaillant le soir , le samedi ou le dimanche en cas de demande urgente.



Alors n'hésitez pas plus longtemps , mes frais sont réduits et vous gagnerez bien plus chaque mois avec mes services que sans





Contactez moi pour adapter ma proposition tarifaire à vos besoins





Mes compétences :

Accueil téléphonique

Comptabilité

Gestion d'agenda

Téléconseillère