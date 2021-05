Elodie PEYRARD

Thérapie verbale utilisant diverses techniques de connaissance de soi comme la numérologie holistique et humaniste ainsi que l'astrologie en mémoire cellulaire, cet accompagnement authentique et inconditionnel vous permet de redevenir acteur de votre vie.



Prendre conscience de vos schémas de fonctionnement, des répétitions de scénarios de vie, de vos cycles de vie, de vos ressources et capacités propres afin d'appréhender un changement de vie, de dépasser des situations de crises, de surmonter des doutes, blocages, peurs, d'affiner et réaliser vos objectifs ou simplement vivre plus en harmonie avec vous même et les autres.



Divers outils s'offrent à vous pour vous accompagner dans vos démarches de bien-être et de santé afin d'atteindre votre autonomie. Je vous conseil et vous accompagne pour choisir ce qui vous correspond le mieux dans cette acquisition d'autonomie.